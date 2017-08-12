В Тюмени пройдет семейный турнир по боулингу

Турнир по боулингу среди молодых семей состоится в Тюмени 16 августа в рамках проекта "Единство наций". Начало в 17:00 в "Мире боулинга" (ТРЦ "Колумб"). Участниками могут стать все желающие по предварительной заявке.

Как сообщили организаторы турнира, в каждую команду могут войти максимум три человека. Главным призом будут баллы. Победители накапливают их на протяжении года, а по наибольшему количеству баллов определят победителей всего проекта "Единство наций". Кроме того, для самых ловких предусмотрены специальные призы и грамоты, пишут "Аргумeнты и факты в Тюмени".

Узнать подробнее о турнире и регистрации можно по телефону: +79504806870 – Мунис Мустафаев.

