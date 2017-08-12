В Тюмени пройдет семейный турнир по боулингу

11:16 12 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
znaigorod.ru
| Фото: znaigorod.ru

Турнир по боулингу среди молодых семей состоится в Тюмени 16 августа в рамках проекта "Единство наций". Начало в 17:00 в "Мире боулинга" (ТРЦ "Колумб"). Участниками могут стать все желающие по предварительной заявке.

Как сообщили организаторы турнира, в каждую команду могут войти максимум три человека.  Главным призом будут баллы. Победители накапливают их на протяжении года, а по наибольшему количеству баллов определят победителей всего проекта "Единство наций". Кроме того, для самых ловких предусмотрены специальные призы и грамоты, пишут "Аргумeнты и факты в Тюмени".

Узнать подробнее о турнире и регистрации можно по телефону: +79504806870 – Мунис Мустафаев.

Теги: боулинг , молодые семьи , турнир
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017