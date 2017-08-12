Готовится к выпуску второй сборник комиксов о тюменском супергерое

В Тюмени будет выпущен второй сборник историй о супергерое Тюмэне, который черпает силы из нефти. Комиксы выйдет к декабрю 2017 года, сообщил тюменский художник и совладелец лавки комиксов "Space Cow" Георгий Елаев.

По словам создателя Тюмэна, персонаж появился в качестве первоапрельской шутки. Супергерой попадает в абсурдные, нелепые ситуации, переносится в параллельную Тюмень и путешествует во времени. Первый выпуск истории о нефтяном супергерое был издан на собственные средства автора в 2016 году. Однако интерес российских фанатов комиксов на выставках в Санкт-Петербурге и в Тюмени был таким высоким, что Георгию Елаеву пришлось несколько раз допечатывать тираж. Сейчас купить "Тюмэна" можно в российских интернет-магазинах комиксов. Также было принято решение выпустить продолжение истории, пишет "Вслух.ру".