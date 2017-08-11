В Тюмени заработал обучающий центр для слепоглухих

Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

C июля этого года на базе тюменского областного центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" работает четвертый в России обучающий центр для слепоглухих людей.

Как отмечает руководитель центра Алла Лузина, учреждение помогает расширить доступ слепоглухих людей в информационное пространство, способствует их социализации и интеграции в общество. Открытие центра стало возможным благодаря сотрудничеству "Пышмы" с фондом поддержки слепоглухих людей "Со-единение" (Москва).

Людям с одновременными ограничениями слуха и зрения требуется повышенное внимание в ходе занятий, поэтому в каждом заезде, который длится три недели, по два человека. Первыми студентами обучающего центра в июле стали Ольга Демакова и Ирина Смирнова из Челябинской области. В начале августа в центр на обучение заехали 40-летний тюменец Александр Завьялов и 57-летняя челябинка Наталья Залевская. За время пребывания в центре их научат работать с брайлевским дисплеем, программами Jaws, Microsoft Office, в социальных сетях, в программе Skype и электронной почте. Кроме этого, они изучат систему ориентирования в пространстве и получат психологическую поддержку.

По данным всероссийской переписи слепоглухих, в Тюменской области проживают около 20 человек, относящихся к категории слепоглухих.