Красный крест поможет тысяче ишимцев

Представители международной Федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца и Общероссийской общественной организации Красный крест и власти Ишима обсудили вопросы взаимодействия в вопросах предоставления гуманитарной помощи, работе волонтеров и обмена информацией.

Глава муниципалитета Федор Шишкин подчеркнул их весомую роль в работе по ликвидации последствий паводка 2017 года. Специалисты местного отделения Красного креста своевременно доставляли гуманитарную помощь горожанам в пункты временного размещения, в наведении порядка на придомовых территориях, оказывали психологическую помощь.

"Мы заинтересованы в продолжении плотного взаимодействия и всегда открыты к диалогу", - отметил глава города. В ходе встречи решен вопрос о выделении Ишимскому отделению РКК отдельного помещения для расширения своей деятельности.

В июле представители РКК организовали сбор международной гуманитарной помощи для жителей города, попавших в зону подтопления, сообщила координатор операции Анастасия Тенета. Собранные продовольственные наборы, средства дезинфекции, постельное белье и принадлежности уже доставлены в Ишим. Их планируют вручить наиболее уязвимым категориям, попавшим в беду. Всего гуманитарную помощь, точечная выдача которой начнется в конце недели, получат 1045 семей. "Всероссийскому Красному кресту в 2017 году исполняется 150 лет. Все эти годы общественная организация придерживается принципов гуманности, беспристрастности и единства. Диалог с властью важен для нас. Он дает нам возможность сделать намного больше добрых дел для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию", - отметила Анастасия Тенета.

Председатель Тюменского отделения РКК, член Общественной палаты Тюменской области Михаил Морозов, поблагодарил главу Ишима за сотрудничество. "Город всегда может рассчитывать на нас и использовать наш ресурс на благо своих жителей", - подчеркнул Морозов. Он также отметил, что общественная организация готова принять волонтеров, которые, также как и представители Красного креста, будут оказывать помощь нуждающимся в ней.