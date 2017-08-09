Музеи Тюменской области приняли иностранных гостей

Тобольский музей-заповедник посетили участники летнего университета "Transsiberian DREAM". Цель визита иностранных гостей – межкультурный обмен и знакомство с туристическим потенциалом Тобольска, сообщили в пресс-службе ТИАМЗ.

23 студента из разных стран Европы побывали на экскурсии по музейному комплексу "Тюремный замок", посетили мастер-класс в крапивной мастерской "Трава-огонь".

Организатором проекта "Transsiberian Dream", направленного на социальную интеграцию представителей разных стран, является российское отделение молодежной международной организации AEGEE. Основная идея – знакомство иностранцев с Россией, ее историей и культурой. Участники едут на плацкартных поездах от Санкт-Петербурга до Байкала по знаменитой Транссибирской магистрали с остановками в наиболее интересных местах. Путь проходит через 2 части света, каждый год группа делает остановку на границе Европы и Азии. Из года в год маршрут остается неизменным и почти всегда включает Санкт-Петербург, Москву, Казань, Иркутск, Екатеринбург, Тюмень. В 2017 году в этот список попал и Тобольск.

А на днях молодые люди из Венгрии, Вьетнама, Германии и Франции стали гостями Ялуторовска, известного далеко за пределами области богатой историей, в которой огромное место занимают декабристы. Гости являются участниками международной летней школы ТюмГУ "Деловой русский язык", которая проходит в Тюмени с 15 июля по 14 августа. Несмотря на интенсивную языковую программу, иностранным студентам удалось совершить увлекательное путешествие в Тобольск и Ялуторовск – старинные сибирские города, где в XIX веке находились на поселении декабристы.

В Ялуторовске ребята посетили мемориальный дом декабриста М.И. Муравьева-Апостола и музей "Дом природы" в составе структурного подразделения "Ялуторовский музейный комплекс" ГАУК ТО "ТМПО". После интересных экскурсий на русском языке студенты отправились в Ялуторовский острог, где продолжили знакомство с историей и культурой небольшого городка на Тоболе.

Организаторами летней школы выступают Тюменский государственный университет совместно с Дебреценским университетом (Венгрия) и Российским университетом дружбы народов.