В Тюмени состоялся финал Пятиборья Дом.ru

Финал главного спортивного события компании Дом.ru – Пятиборья прошел в Тюмени 5 августа. Из 32 команд до итоговой битвы дошли только четыре. Спортсмены из Ярославля, Перми, Самары и Новосибирска встретились на базе "Ребячья республика", чтобы определить, какой город достоин звания лучшего спортивного филиала.

Финалисты соревновались в пяти видах спорта: волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, легкой атлетике и шахматах. Виды спорта подобраны таким образом, чтобы участники могли показать как командные, так и индивидуальные результаты.

Соревнования проходили по олимпийской системе. После первых встреч в финале оказались спортсмены Перми и Самары. В упорной борьбе второй год подряд победителем стала команда штаб-квартиры компании. 3 и 4 место разделили Новосибирск и Ярославль.

"Пятиборье Дом.ru учит наших сотрудников достигать сверхординарных результатов, совершенствовать свою физическую форму, работать слаженно в команде, чувствовать ответственность за результат. Всё это соотносится с ценностями компании. Победа зависит от каждого коллеги. Отбор команд начинается зимой и идет в течение полугода, в корпоративных состязаниях принимают участия и филиалы, и площадки компании. Для нас было большой честью принять самые сильные команды компании в этом году в нашем городе", – отмечает директор филиала "Дом.ru" в Тюмени Владимир Барвинский.

Пятиборье Дом.ru Экстрим – ежегодное спортивное мероприятие федерального телеком-оператора. В 2017 году проходит во второй раз. В нём принимают участие филиалы, объединенные контакт-центры, центр продаж и центр технической поддержки, штаб-квартира компании. В 2016 участниками стало 28 команд, в 2017 – 32 команды.