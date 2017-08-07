Россияне показали класс на Безопасном маршруте в АРМИ-2017

На полигоне ТВВИКУ нв Тюмени 6 августа состоялся финал конкурса инженерных подразделений "Безопасный маршрут" в рамках Международных армейских игр – 2017. В соревнованиях участвовали военные Белоруссии, Армении, Узбекистана и России.

По итогам прохождения трассы и выполнения заданий победителем признана российская команда - 187-й межрегиональный учебный центр из г. Волжский (Волгоградская область). Она уже становилась неоднократным победителем всероссийских и международных армейских игр. Второе место заняла команда из Белоруссии, третье — за командой Узбекистана.

"По сравнению с прошлым годом команда выросла в профессиональной подготовке, хотя все команды выступали на достаточно высоком уровне. Мы будем рады видеть и другие государства в числе участников на следующих соревнованиях", - отметил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

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По информации http://admtyumen.ru, Фото Юрия Таратунина.