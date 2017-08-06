Тюменцы стремятся обзавестись комфортным жильем

Средний чек покупки жилой недвижимости за июль 2017 года, по данным агентств недвижимости Тюмени, составил 2,4 млн рублей. По словам специалистов, горожане предпочитают переезжать из малогабаритных квартир в жилье класса "комфорт".

При этом отмечается рост интереса к объектам вторичного рынка недвижимости, где за последние 1,5 года прошло снижение цен на 30% и более, в зависимости от возраста дома и серии постройки.

Подводя итоги первого полугодия, аналитики отметили, что у горожан и тех, кто мечтает обзавестись недвижимостью в Тюмени, наибольший интерес вызывают полноформатные квартиры в диапазоне от 2 млн до 2,5 млн рублей. И если для инвестиций еще выбирается вариант студий, то покупка "для себя" предполагает выбор одно-, двухкомнатной квартиры, пишет "Аргументы и Факты - Тюмень".