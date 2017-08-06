Тюменцы стремятся обзавестись комфортным жильем

18:13 05 августа 2017
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tobolsk-gid.ru

Средний чек покупки жилой недвижимости за июль 2017 года, по данным агентств недвижимости Тюмени, составил 2,4 млн рублей. По словам специалистов, горожане предпочитают переезжать из малогабаритных квартир в жилье класса "комфорт".

При этом отмечается рост интереса к объектам вторичного рынка недвижимости, где за последние 1,5 года прошло снижение цен на 30% и более, в зависимости от возраста дома и серии постройки.

Подводя итоги первого полугодия, аналитики отметили, что у горожан и тех, кто мечтает обзавестись недвижимостью в Тюмени, наибольший интерес вызывают полноформатные квартиры в диапазоне от 2 млн до 2,5 млн рублей. И если для инвестиций еще выбирается вариант студий, то покупка "для себя" предполагает выбор одно-, двухкомнатной квартиры, пишет "Аргументы и Факты - Тюмень".

Теги: недвижимость
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