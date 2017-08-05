"Тюменский бройлер" увеличил производство на 5%

Птицефабрика "Продо Тюменский бройлер" за первые шесть месяцев 2017 года увеличила выпуск продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года на 740 тонн, что составляет почти 5% от общего объема, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко всего произведено и реализовано 15,75 тысяч тонн продукции из мяса птицы. На предприятии продолжают следовать тенденции спроса, которая не меняется уже на протяжении последних пяти лет – увеличивают долю охлажденной продукции. Если в прошлом году она составляла 68%, то в первой половине 2017 года выросла до 73%.

"Это явно свидетельствует о смещении потребительского спроса в сторону здорового питания", - отметила она.