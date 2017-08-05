Тюменцев приглашают в онлайн-путешествие по миру

Международный блогер-квест "Культурица" стартует в Тюмени в сентябре. Наблюдая за его участниками в сети, тюменцы смогут совершить своеобразное путешествие по миру, пишет "Мегатюмень".

Участие в квесте примут молодежные сообщества из России, Сербии, Казахстана, Болгарии, Азербайджана и Белоруссии. Страны обменяются блогерами: каждому из них предстоит пройти испытания, подготовленные принимающей стороной, и осветить жизнь города. Следить за публикациями и узнавать подробности о культуре стран-участниц тюменцы смогут на сайте Kulturitsa.com, а после — проголосовать за лучшего блогера. Ресурс запущен и начнет обновляться с сентября.

"На сайте появится уникальный контент от блогеров. Выполняя задания квестов, они будут создавать видео, фото и тексты, в которых расскажут об интересных местах, людях, сообществах и событиях шести разных стран. Каждый, кто собирается туда поехать, найдет на сайте не обычное описание туристических объектов, а нестандартный взгляд на культуру страны. Это даст возможность познакомиться с ней поближе", — рассказала директор по коммуникациям регионального проекта "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Ежедневно блогеру необходимо создавать материалы трех видов: анонс, прямой эфир и итоговое видео дня. Путешествие длится пять дней. Это значит, что на сайте проекта появится как минимум 30 материалов о жизни молодежи в России, странах СНГ и Европы.