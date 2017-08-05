В Ялуторовске пройдет фестиваль молодых семей

Фестиваль молодых семей Family Fest состоится в Ялуторовске в субботу, 5 августа. Гостей ждут научные шоу, фотозоны, конкурс вишневых пирогов и многое другое.

"Молодые семьи в Ялуторовске — это одна из самых активных и ответственных групп населения. Они объединены общими целями: воспитанием здоровых, счастливых детей, сохранением семейных традиций. Больших мероприятий в городе для семей мало, поэтому и захотелось организовать фестиваль, чтобы они могли поделиться своими талантами с другими семьями и вместе провели семейный вечер", — рассказала в интервью "Комсомольскoй прaвде – Тюмeнь" руководитель клуба "Молодая семья" Елена Петелина.

В преддверии фестиваля его руководители организовали посадку вишневой аллеи влюбленных в сквере имени Юлии Друниной. В июне 88 семей Ялуторовска (в их числе молодожены, только покинувшие загс, и пара, отметившая 50-летие брака) посадили сто саженцев вишни. Как отметила куратор проекта Елена Петелина, дерево стало символом фестиваля: вишневые цветы ассоциируются с невестой, ягоды — со счастливым материнством, а вишневый сад — с процветающим семейством.

Проект Family Fest стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 100 тысяч рублей. Заявки на участие во второй волне конкурса принимаются до 15 августа. Начало праздника в 16:00. Вход бесплатный.