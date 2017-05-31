На Цветном бульваре появится дирижабль для сбора желаний

В Тюмени праздновать Международный день защиты детей намерены не меньше недели. Множество мероприятий для ребят и их родителей пройдут на открытом воздухе, в библиотеках, центрах культуры и образовательных учреждениях.
1 июня одним из самых ярких событий станет фестиваль воздушных змеев, который начнется в 17 часов на парковке ТРЦ "Остров". Тюменцев приглашают полюбоваться представлением и запустить своего змея.
С 1 по 3 июня на Цветном бульваре горожане обнаружат "Дирижабль добра". Каждый сможет загадать свое самое заветное желание, привязав ленточку к дирижаблю. 3 июня после праздничной программы, которая начнется в 13 часов, его запустят в небо.
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