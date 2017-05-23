Тюменцев приглашают на фестиваль воздушных змеев

В Тюмени массовый запуск воздушных змеев пройдет на парковке ТРЦ "Остров" 1 июня.

Присоединиться к событию могут все желающие. Гости смогут не только созерцать яркое представление в небе, но и запустить своего воздушного змея и воздушные шары, взяв их с собой на праздник. В этот же день состоятся мастер-классы, рисование на асфальте и другие развлечения.