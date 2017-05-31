Тюменских автомобилистов просят не проскакивать на красный на ж / д переездах

С начала года на железнодорожных переездах Тюменской области было зарегистрировано 7 случаев грубейших нарушений ПДД, которые могли привести к столкновению автомобилей с поездами. Еще тревожнее статистика за 2016 год: тогда на переездах случилось 3 ДТП и было зафиксировано 43 нарушения правил дорожного движения.

Как правило, ДТП на переездах происходят, когда автомобилисты пытаются проехать на запрещающий сигнал или объехать закрытые шлагбаумы.

"В результате таких действий водители ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и работников локомотивных бригад, тысяч пассажиров. Наносится значительный ущерб инфраструктуре железной дороги, происходят задержки в графике движения поездов", — напоминают в "РЖД".

2 июня на железнодорожных переездах десяток станций Тюменской области пройдут профилактические акции для водителей.