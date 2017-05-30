В Тюменской области все еще подтоплен 61 дом

В Тюменской области снижение уровня воды отмечается на всем протяжении реки Ишим, высвобождаются из водного плена и подтопленные жилые дома.

За сутки в Ишиме разлившаяся река отступила от 5 домов, в Ишимском районе — от 2, в общем там все еще подтоплены 26 жилых домов. В Абатском районе такой участок 1, в Викуловском районе, который паводок накрыл последним, 34 затопленных дома.

С начала половодья силами МЧС был просушен 31 дом и откачено больше 50 тысяч кубических метров воды с участков жителей районов ЧС. Местный Центр гигиены и эпидемиологии провел дезинфекцию жилых домов.

В Вагайском районе, где также действует режим чрезвычайной ситуации, вода на Иртыше прибывает — за сутки прирост составил 4 сантиметра, теперь ее уровень 865 сантиметров. Подтопленных домов там нет, ситуацию мониторит МЧС.