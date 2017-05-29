Мобильное ТВ от "Дом.ru" - без ограничений для клиента

Телеком-оператор "Дом.ru" расширяет аудиторию мобильного ТВ. Теперь сервис доступен пользователям моноуслуг – кабельного ТВ и домашнего телефона. Абоненты могут оформить подписку на тематические пакеты каналов и видеотеку и смотреть любимые ТВ-программы и фильмы на мобильных устройствах и ПК. Услуга доступна на сайте www.tv.domru.ru и в мобильном приложении "Дом.ru TV".

Пользователи мобильного ТВ могут смотреть разные тематические пакеты: спортивные, детские, фильмовые, национальные, познавательные. Дополнительно можно пользоваться телеархивом и смотреть программы в течение 3 дней после ТВ-эфира. Летом все желающие смогут подключить эти услуги с 50% скидкой. Предложение будет интересно большим семьям: к мобильному ТВ можно подключить до 5 устройств, а также тем, кто хочет получать контент в удобное время.

В видеотеке можно арендовать новинки кинопроката или оформить подписку на тематический каталог с безлимитным просмотром любимых фильмов, сериалов, мультфильмов, программ.

Активировать пакеты каналов можно в личном кабинете, на tv.domru.ru, в мобильном приложении "Дом.ru TV" для Android, в контакт-центре и абонентском отделе компании. Выбрать фильм или подписку в видеотеке - на tv.domru.ru или в мобильном приложении.

"Прошло время, когда вокруг телевизора собиралась семья и смотрела передачи по ТВ-программе. Сегодня телевидение становится персональным, мобильным и интерактивным. Его можно смотреть на планшете и телефоне, а также в любом другом месте – дома, на работе, в командировке или в отпуске. Каждый сам управляет просмотром – смотрит то, что нравится и в удобное время. Эти инновационные наработки доступны в нашем мобильном телевидении", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.