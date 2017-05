Топ мероприятий в Тюмени на 29 мая – 4 июня: Гузеева, Безруков и цирк Никулина

Одним из главных событий этой недели является, конечно, наступление долгожданного лета. В первый июньский день традиционно отмечается семейный праздник – День защиты детей, который, выпав на середину недели, растянется на несколько дней. Не останутся назамеченными спектакли с участием народных артистов России – Ларисы Гузеевой и Сергея безрукова. А в выходные тюменцев порадует новый цирк. Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.

В понедельник завершаются показы хореографического спектакля "Парфюмер" театра Дмитрия Ефимова, рожденного по мотивам всемирно известного романа с одноименным названием. Дмитрий Ефимов создал свою хореографическую интерпретацию, передавая эмоции героев через пластику. Каждый танец в этом шоу - стремление найти аромат, который сводит с ума. Уже несколько дней на "Парфюмере" аншлаг. Завершающие концерты артисты дадут в Тюменском драмтеатре в 20:00 и 22:30. Еще есть билеты на поздний показ, стоимость 400 – 1800 рублей.

В Тюменской филармонии в 19:00 покажут спектакль "Курица". В главной роли – Лариса Гузеева. По отзывам очевидцев, уморительно смешная история, по пьесе знаменитого Николая Коляды. Если коротко, действие разворачивается вокруг актрисы провинциального театра, которая на пару с подругой именно так, т.е. курицей, прозвала свою молодую коллегу по сцене. Мало что та претендует на лучшие роли, так еще и на мужей. В общем – скандалы, интриги, расследования. Стоимость билетов 1200-3600 рублей.

В Тобольске продолжается Фестиваль театров малых городов России. 30 мая, во вторник, в рамках внеконкурсной программы на сцену выйдет Народный артист России Авангард Леонтьев с русской иронической поэмой "Наше всё…". Вечер с Авангардом Леонтьевым по форме, может быть, и похож на традиционный "чтецкий концерт", но по сути это ещё и разговор с внимательным и чутким собеседником, предлагающим увлекательное путешествие в русскую литературу. Начало на сцене тобольского ДК "Синтез" в 19:00.

В Тюменском драмтеатре во вторник в 19:00 начнется спектакль "Женитьба". На смотринах в доме невесты сталкиваются завидные претенденты на руку, сердце и купеческое приданное – чиновник, отставной офицер, бывалый моряк, купец и надворный советник. Выбор сделан, через час венчание! И вот тут-то возникает каверзный вопрос: "А нужно ли?..". Билеты от 200 до 800 рублей.

В Тюменской филармонии 30 мая в 19:00 состоится премьерный моноспектакль Сергея Безрукова "И жизнь, и театр, и кино". Режиссер - Сергей Безруков. В главной роли – Сергей Безруков. Вместе с актером вы заново откроете для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого. А во второй части спектакля Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов, а также предложит пообщаться по душам. стоимость билетов 1800 – 4800 рублей.

31 мая в Тюменском драмтеатре спектакль "С любимыми не расставайтесь". Попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный "мешок" и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда. Билеты 300 – 1000 рублей.

1 июня пройдет множество мероприятий для детей. На Цветном бульваре в 12:00 начнется большая праздничная программа "Пусть детство смеется громко". В центре города "развернётся" детский городок, в котором найдётся место каждому. Для детей будет организован трехчасовой марафон веселья.

Кроме того, топ мероприятий ко Дню защиты детей, подготовленный совместно с сайтом для родителей "Детки!", можно посмотреть здесь: http://toptyumen.ru/2017/05/24/26870

Также в первый день лета пройдет Stand Up вечер в большом Боулинг-ресторане "Brooklyn Bowl". Приглашенные гости: Роман Косицын (Stand Up на ТНТ Москва), Евгений Чебатков (Stand Up на ТНТ Москва). Ведущий вечера - Талгат Кожахметов (Открытый микрофон на ТНТ). В программе также стендап комики из Екатеринбурга и Челябинска. Начало в 20:00, стоимость входного билета – 1000 рублей.

В четверг также традиционно на экраны кинотеатров выходят новинки. Одной из главных премьер станет фильм "Чудо-женщина", летнее настроение будет задавать комедия "Спасатели Малибу". В прокате появятся драмы "Нелюбовь" и "Одаренная", а для детей – два мультфильма: "Подводная эра" и "Спарк. Герой вселенной".

2 июня на сцене Тюменского драмтеатра трагедия "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь. Начало в 19:00, билеты от 300 до 900 рублей. А 3 июня повторный показ в 18:00.

В 19:00 в пятницу молодежный театр "Ангажемент" приглашает на спектакль "Вино любви". Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами. Стоимость билета 400 рублей.

3 июня на площадке ТЦ "Орион" пройдет официальный этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия в Тюмени. Старт в 11:00.

Необычный концерт начнется в 18:00 на террасе музея "Дом Машарова": с сольником "Музыка около солнца" вступит группа Джаст Сьюзи. Музыканты играют в стиле инди, босанова, регги. Группа подготовила презентацию авторских песен, написанных на стихи тюменской поэтессы Сюзанны Ивановой (псевдо­ним Джаст Сьюзи). На концерте зрителей ждёт не только музыка, но и танцевальный перформанс режиссёра, хореографа Александры Балецкой и выставка картин тюменской художницы Карины Григорян, которая работает в стилях кубизм и кубофутуризм. Вход 300 рублей.

В Freedom club субботним вечером выступит Эрнесто Заткнитесь. Вдумчивая и броская поэзия, харизматичный и нетривиальный хип-хоп и почти физически ощутимая энергетика. Концерты Эрнесто Заткнитесь – это настоящее действо, где яркие музыкальные номера соседствуют с поэтическими монологами и элементами стенд-апа. Начало в 19:00, вход 300-700 рублей.

А на сцене Rocketa club встретятся лирика и жесткость, мягкость и нежность. Вечер женственного и притягательного вокала, вечер старых друзей, приятной атмосферы. Группа Авалон исполнит свою сольную программу, а также любимые каверы на "Nirvana" и "Кино". Начало в 19:00, стоимость билетов 200 рублей.

С 4 июня в Тюмени с гастролями Московский цирк Никулина, который представит на арене цирка международную цирковую программу. Это яркий праздник для детей и взрослых, где современное техническое световое и лазерное оформление превращает цирковое представление в зрелищное шоу. Представление состоится в 13:00. Продолжительность представления 2 часа 30 мин с антрактом. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей, дети до 5 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого.

В Тюменской драме в 18:00 покажут спектакль "Он, Она, окно, покойник". Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром! Билеты от 200 до 900 рублей.

В клубе Rocketa в 19:00 выступит Chernikovskaya Hata - проект-феномен, сделавший легитимным термин "пост-шансон". Пожалуй, это одна из наиболее известных групп новой сцены, воспевающая суровую мужскую тоску, переосмысливающая сквозь призму ледяного саунда эстетику недавно ушедшего времени: времени кожанок, танцплощадок и каменных сердец. Стоимость билетов от 400 рублей.

