Тюменцы защитят социальные проекты перед экспертами

Более 200 жителей Тюменской области подали заявки на участие в конкурсе грантов социальных проектов. С 25 по 28 мая авторы защитят свои работы, лучшие из них смогут претендовать на финансирование в размере до 200 тыс. рублей.

Сбор заявок стартовал в феврале, затем до середины мая во всех городах-участниках проходили "Проектные лаборатории", где участники могли узнать что-то новое о грамотном ведении проекта и дополнить свой при необходимости. Сейчас у участников идет процесс защиты, а уже в августе начнется вторая волна набора заявок, пишет "Мегaтюмень".



В конкурсе участвуют проекты, посвященные темам: добровольчество, здоровый образ жизни и спорт, идея, карьера и профессиональная траектория, медиа и Интернет, международное и межрегиональное сотрудничество, наука и техника, образование, патриотическое воспитание, самоуправление, творчество, укрепление семейных ценностей, экология.