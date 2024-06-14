Вебинары по разбору ошибок проведут для тех, кто проиграл в гонке за гранты

11:20 14 июня 2024
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Департамент социального развития Тюменской области приглашает на вебинары по разбору ошибок в заявках на конкурс губернатора Тюменской области 2024 года.

Онлайн-встречи пройдут ⁣20 июня в 16.00 и  21 июня в 10.00. На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.

⁣Для участия в вебинарах необходимо выбрать один из предложенных дней и пройти регистрацию до 14.00 19 июня 2024.

Теги: гранты , НКО , социальные проекты
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