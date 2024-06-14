Вебинары по разбору ошибок проведут для тех, кто проиграл в гонке за гранты

Департамент социального развития Тюменской области приглашает на вебинары по разбору ошибок в заявках на конкурс губернатора Тюменской области 2024 года.
Онлайн-встречи пройдут 20 июня в 16.00 и 21 июня в 10.00. На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.
Для участия в вебинарах необходимо выбрать один из предложенных дней и пройти регистрацию до 14.00 19 июня 2024.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru