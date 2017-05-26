В Тюмени пройдет 18-дневный тренинг по преодолению языкового барьера

Интерактивный тренинг "Over!" по преодолению языкового барьера стартует в Тюмени в коворкинге "Моя территория". С тюменцами будут работать преподаватель, лингвист со стажем работы более 7 лет Наталья Ким и преподаватель с международным стажем Мария Гилина.

Мероприятие станет совершенно новым форматом в обучении иностранным языкам. На встрече эксперты расскажут о том, как сделать обучение иностранному языку не скучным, а интересным и эффективным.

"Это будет языковой марафон длительностью 18 дней, который поможет всем желающим прокачать английский язык", – отмечают организаторы.

Первая встреча состоится 27 мая в 15:00 в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Вход свободный. На презентационном мероприятии пройдет мини-квест, который даст участникам представление о том, как будут проходить занятия. Сам проект планируется реализовать с 5 по 22 июня, пишет "Кoмсомольская правда - Тюмень".