На тюменских дорогах люди стали чаще погибать в ДТП — очевидцы медлят с вызовом скорой?

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Накануне в Тюмени тревожную статистику озвучили на областной конференции по оказанию медпомощи при ДТП. В 2016 году в регионе показатель смертности был довольно высоким, при том что дорожных аварий и пострадавших в них стало меньше. За год в 2400 ДТП погибли 263 человека, хотя еще в 2015 году отмечалось беспрецедентное сокращение числа жертв аварий.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала главврач тюменской станции скорой помощи Лидия Остроумова. По ее мнению, факторы, сказывающиеся на выживаемости в авариях, далеко не всегда связаны с медициной.

"Когда мы анализировали, почему произошел рост смертности в 2016 году, мы выявили две проблемы: высокая доля наездов на пешеходов и несвоевременный вызов скорой медицинской помощи. Очевидцы происшествия в каждом третьем случае не сразу сообщали в скорую. Они рассчитывали, что это сделает кто-то другой. Именно очевидцы становятся первым звеном в спасении пострадавших", — отметила она.

Сложившаяся схема выездов тюменской скорой на ДТП позволяет в 94% случаев укладываться в 20-минутный норматив прибытия на вызов. По информации тюменской станции скорой помощи, среднее время прибытия бригады на место дорожного инцидента в Тюмени и Тюменском районе — 9 минут.

"Как только в полной мере заработает система "ЭРА-ГЛОНАСС", мы будем получать информацию о происшествиях мгновенно. Установленная в автомобилях система через спутник определит и передаст точные данные на пульт диспетчера службы 112 о степени тяжести аварии и местоположении", — рассказала Остроумова.