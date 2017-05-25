Тюменцы раскупают билеты на моноспектакль Сергея Безрукова

Тюменцы активно приобретают билеты на премьерный моноспектакль Сергея Безрукова "И жизнь, и театр, и кино", который состоится 30 мая в Тюменской филармонии. Не занятыми в зрительном зале на данный момент остается менее четверти мест.

Стоимость самых дешевых остающихся в продаже билетов на встречу с одним из любимейших публикой современных российских актёров Сергеем Безруковым составляет 2200-2500 рублей (места на балконе), и их всего лишь пять. Билеты на лучшие места в партере раскуплены давным-давно, свободных кресел в центральной части концертного зала нет вовсе.

Однако у тюменцев ещё есть возможность вскочить на подножку уходящего поезда и получить билеты на выступление народного артиста РФ совершенно бесплатно – выиграв один из проводимых в преддверии спектакля конкурсов. Так, популярный тюменский паблик в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень" проводит среди своих подписчиков розыгрыш четырех билетов на спектакль Сергея Безрукова. Два победителя будут определены 26 мая.

Пришедшие на спектакль "И жизнь, и театр, и кино" вместе с актером заново откроют для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого. Во второй части спектакля Сергей Безруков пообщается со зрителями о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся публике песни из кино- и телефильмов. И, конечно, это – уникальная возможность поговорить с артистом "по душам".

Моноспектакль состоится в здании Тюменской филармонии 30 мая, начало в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте Городских зрелищных касс или заказать по телефону: 60-80-97 (доставка бесплатна).