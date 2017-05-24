Тюменские юристы в благих целях пробегутся по набережной

В Тюмени благотворительный забег юристов "Legal Run 2017" пройдет на набережной Туры 27 мая. В программе забега — дистанции в 1 километр для мужчин и женщин, а также масс-старт на 3 километра.
"Впервые забеги прошли в 2014 году и объединили представителей профессионального сообщества юристов всего мира с целью поддержать подопечных благотворительного фонда "Подари жизнь". В этом году проект получил беспрецедентный географический охват. Забеги проходят в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Томске, Благовещенске, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Воронеже и Краснодаре", — рассказывают организаторы.
Ожидается, что в этом году в забегах в 14 городах поучаствуют не меньше 5 тысяч юристов.
Начало мероприятия в 10 часов.
Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
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