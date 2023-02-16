Переселенцам из Херсонской области в Тюмени оказали юридическую помощь

15 февраля Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" провело бесплатную юридическую консультацию для новоприбывших вынужденных переселенцев из Херсонской области.

"Квалифицированный юрист Екатерина Чунихина ответила на все вопросы переселенцев. От большей части беженцев поступали обращения относительно мер поддержки и получения гражданства Российской Федерации", - сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии".

Вопросы, которые требуют длительного и детального изучения, молодогвардейцы записали и пообещали дать по ним обратную связь в течение этой недели. Юрист подготовит памятку по доступным льготам и возможным пособиям для переселенцев.

Напомним, 25 человек прибыли на территорию Тюменской области из Херсонской области в ночь с 11 на 12 февраля. Также 7 человек прибыли 14 февраля. Их разместили в гостинице "Заречье", в задачи волонтеров входит оказание психологической помощи прибывшим, помощь в адаптации, а также обеспечение индивидуальное сопровождение переселенцев.

"Приехавшим гражданам требуется большой спектр помощи, в первую очередь — юридическая помощь, для восстановления документов и получения специальных мер поддержки. В рамках проекта "Для самых стойких" мы в ближайшее время начнём проводить развлекательные мероприятия для детей и оказывать всевозможную поддержку", — прокомментировал Координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев.

