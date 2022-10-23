Юрист советует работающим на нескольких работах оформлять трудовые договоры

Тюменцы часто совмещают несколько работ, нередко просто выполняют определенные функции и получают за это деньги без договоров, но лучше трудоустраиваться официально, чтобы иметь гарантии и на работе по совмещению, пишет "ТОС" ос ссылкой на юриста. Юрист

"Согласно трудовому законодательству совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Согласно 282 статье Трудового кодекса РФ, заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей. На каждом месте работы в трудовую книжку делают запись, – рассказала юрист Олеся Евсеева.

В центре занятости населения Тюменской области добавили, что совмещение может быть не только внешним, но и внутренним. В таком случае сотрудник выполняет разные трудовые функции, но в той же организации, в которой трудоустроен на полный день. При этом заключается сразу два трудовых договора: один основной, другой — дополнительный.

Тем не менее представителям некоторых профессий запрещено совмещение. К ним относятся государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники силовых ведомств. Таким работникам можно по совместительству заниматься только преподавательской или научной деятельностью.

На второй работе сотрудники имеют те же права и гарантии, что и те, которые работают на полную ставку. Однако если человек совмещает работу с учебой или берет дополнительную работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, все гарантии он получает по основному месту работы.

В любом случае НДФЛ за сотрудника платит работодатель. Это обязаны делать и за основных сотрудников, и за сотрудников по совместительству.

"Отпуска на обеих работах предоставляются одновременно, даже если работник не отработал шести месяцев по совместительству. Если продолжительность отпуска на основной работе больше, то по его просьбе ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы", – подчеркнула юрист.

В центре занятости могут помочь найти работу в том числе и на совмещение, для этого соискатель должен обозначить в организации свои пожелания к графику работы, например, выбрать неполный рабочий день или сменный график.