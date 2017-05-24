Специалисты федеральной сети клиник высоко оценили возможности ФЦН в Тюмени

Делегация крупнейшей в России федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений "МЕДСИ" посетила Тюмень в минувшую пятницу, 19 мая. Побывав в Федеральном центре нейрохирургии, представители компании отметили впечатляющую техническую и профессиональную оснащенность медучреждения.

В состав делегации сети "МЕДСИ" вошли директор по развитию компании Константин Чистяков, операционный директор Владислав Шерстобоев, директор стационарного кластера "МЕДСИ" Константин Лядов и директор комплекса по управлению активами компании Мария Коломенцева. Главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов продемонстрировал гостям возможности центра.

Представители делегации высоко оценили лаборатории и палаты, сопоставив их с ведущими российскими и европейскими клиниками, посетили специальный класс по отработке практических навыков, позволяющий проводить в рамках медицинских конференций самого высокого уровня обучающие мастер-классы, осмотрели операционные. Отдельного мнения экспертов федеральной сети удостоилась гибридная операционная, аналогов которой в России нет, а во всём мире их насчитывается не более 30 штук.

"Возможности Федерального центра нейрохирургии в Тюмени действительно впечатляют. И операционные, и условия пребывания пациентов в центре организованы высококлассно, что находит отражение в солидной успешной статистике медучреждения", - отметили члены делегации компании "МЕДСИ" во время визита в ФЦН.