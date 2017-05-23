В Тюмени простятся с актрисой Тюменского драмтеатра

В Тюмени прощание с актрисой ТБДТ Галиной Домниковой пройдет завтра, 24 мая. Артистка ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 65 лет. Одной из последних ее работ в драмтеатре стала роль супруги купца Большого в спектакле "Банкрот" по пьесе Островского.

Галина Домникова родилась в Тюмени в 1952 году. В 1974 году окончила Тюменское училище искусств. С 1974 по 1977 годы работала в Черемховском драмтеатре, с 1977 по 1990 годы — в Минусинском театре. В Тюменский драмтеатр она пришла в 1990 году.

"Галина Васильевна была редкой личностью, сочетавшей высочайший профессионализм с исключительными душевными качествами. Тюменский драмтеатр выражает глубокие соболезнования ее родным и близким", — говорят в пресс-службе театра.

Прощание с актрисой пройдет 24 мая с 15.00 до 16.00 в ритуальном зале №2. Подробности можно узнать по телефону: 409-823.

Фото: пресс-служба Тюменского драматического театра