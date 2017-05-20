В Тюмени организуют массовый сбор стекла

Активисты добровольческого объединения "Круговорот" совместно с компанией "Экосити" проведут в Тюмени акцию по сбору стекла. Точки сбора будут организованы 10 июня на Заречном проезде,12а, на Малыгина, 51, на Широтной, 80, у ТРЦ "Райт".

Приниматься будет баночное, бутылочное и оконное стекло. Бутылочки перед сдачей следует рассортировать по цветам, пишет газета "Тюменская область сегодня".

Напомним, что в этот же день на Малыгина, 51 будет работать выездной пункт по приему вторсырья от компании "Синдикат полимер". Сдать на переработку можно пластик 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 58 типов, а также АВС-пластик, макулатуру и алюминий.

Время проведения акции по приему стекла пока уточняется, а выездной пункт по приему других видов сырья будет как обычно работать с 11.00 до 12.00.