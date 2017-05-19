На ишимских дорогах вскоре восстановят движение транспорта

В Ишимском районе приступили к обследованию дорог, с которых отступает вода на подтопленных территориях. В ближайшее время там наладят автомобильное движение, а затем пустят рейсовые автобусы.

Однако, по словам главы района Сергея Вотякова, даже если дороги в порядке и движение откроют, то с ограничением для большегрузов. Сейчас фуры могут разрушить ослабленную водой дорогу. Прежде всего это касается участка региональной дороги Ишим — Маслянское — Сладково в районе села Плешково, сообщает пресс-служба губернатора.

Добавим, что уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе продолжает снижаться. На утро сегодняшнего дня он составляет 928 сантиметров. В Ишиме подтопленными остаются 23 дома, в Ишимском районе — 41 дом.