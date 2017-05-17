Дом.ru приглашает на эксклюзивный показ "Пиратов Карибского моря"

24 мая телеком-оператор "Дом.ru" и кинотеатр "Киномакс" (ул. Дмитрия Менделеева, 1, ТРЦ "Кристалл"), при информационной поддержке радио "Европа плюс" приглашают тюменцев на предпремьерный показ одного из наиболее ожидаемых фильмов года – "Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки".

Новый эпизод Пиратов покажет, как Джеку Воробью изменила фортуна.

Его враг, давно покинувший этот мир, пират по имени Салазар, вырвался из потустороннего мира со своими призрачными помощниками. Он мечтает отомстить и покончить с каждым из живущих пиратов, в том числе и с Джеком. Есть лишь один предмет, который сможет его остановить, - мифический трезубец Посейдона. Справиться ли Джек с задачей, станет известно 24 мая.

На кинопоказе поклонников франшизы ждут незабываемая фотосессия с главным героем, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу свободный. Начало в 19:00.

"Предпремьерные показы ожидаемых фильмов года от ведущих киностудий – давняя традиция "Дом.ru". Мы рады ее продолжить и организовать для зрителей "Пиратов Карибского моря" настоящий праздник с призами и подарками. Наши Клиенты могут смотреть любимые фильмы не только на больших экранах кинотеатров, но и дома: в сети Дом.ru TV - 37 каналов российского и зарубежного кино", - отмечает Владимир Барвинский, директор филиала "Дом.ru" в Тюмени.