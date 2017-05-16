За сезон тюменские поисковики подняли останки 75 красноармейцев

Тюменские поисковики вернулись из экспедиции весенней "Вахты памяти". Больше сотни человек вели разведочные и эксгумационные работы в Тверской и Новгородской областях. За месяц им удалось поднять и подготовить к погребению останки 75 солдат и офицеров Красной армии и найти 6 медальонов.

Во время экспедиции поисковики разыскали останки земляка. Их обнаружили в районе ручья Ажево Ржевского района Тверской области. При бойце был найден медальон, по которому установили его личность. Им оказался Иван Евстратиевич Сидоров 1920 года рождения из деревни Данькова Орловского сельсовета. В 1940 году он был призван Армизонским РВК. Поисковики вышли на его родственников, проживающих в Тюменской области.

Как рассказали в Тюменском областном поисковом центре, за 30 лет работы региональными поисковыми отрядами были подняты и подготовлены к погребению останки 9082 солдат и офицеров Красной армии, установлено 348 имен.

Фото: Тюменский областной поисковый центр