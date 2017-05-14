Экспонаты тюменского музея расскажут о событиях 100-летней давности

Выставка "В огне революции" открылась в музее-усадьбе Колокольниковых в Тюмени. Экспозиция рассказывает о революционных переворотах в феврале и октябре 1917 года, в том числе на территории Тобольской губернии.

Как рассказал куратор выставки, научный сотрудник музея Евгений Бушаров, в краеведческой базе музея находится множество подлинных предметов, документов, вещей, связанных с русской революцией и гражданской войной. "Например, подлинная фотография Виктора Николаевича Пепеляева, депутата 4-йчетвертой Государственной думы России, распущенной по указу Николая Второго. Это старший брат легендарного белого генерала Анатолия Пепеляева, который в течение трех месяцев на территории Тюменской области противостоял Блюхеру. Есть уникальные жетоны с лозунгами, которые стали приметой февральской революции", - отметил он.

Революционный Октябрь на выставке в музее-усадьбе Колокольниковых, кроме прочего, отмечен подлинной фотографией Ленина и Калинина в группе делегатов съезда казаков.



"Таких фотографий всего 19. И одной владеем мы. Сохранились ли остальные - неизвестно, возможно, мы обладатели уникального снимка", - подчеркнул куратор выставки.

Выставка "В огне революции" в музее-усадьбе Колокольниковых будет работать до конца ноября, пишет ИА "Тюменская линия".