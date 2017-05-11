Участники форума "Семья" обсудят вопросы дошкольного образования и меры социальной поддержки

Гостям форума "Семья", который пройдет 14 мая в Тюменском технопарке, ответят на актуальные вопросы по теме "Семья и государство".

Модератором площадки выступит вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алена Шнайдмюллер:

"Радует, что форум "Семья" приобрел статус ежегодного. Секция "Семья и государство" поднимает очень актуальные вопросы для родителей нашего города и страны в целом. В прошлом году она стала самой посещаемой. Все темы были востребованы, и к докладчикам было много вопросов. На мой взгляд, форум "Семья" - уникальный: родители могут получить массу интересной информации на секциях, а дети в это время - провести время на мастер-классах и получить новые навыки. Ждем вас на форуме "Семья!"

Начальник отдела по делам семьи, материнства и детства департамента социального развития Тюменской области Анастасия Захарова расскажет о мерах социальной поддержки семей с детьми.

Об изменениях в процедуре получения и использования материнского капитала в 2017 году сообщит начальник отдела социальных выплат регионального отделения Пенсионного фонда РФ Анна Пермитина.

На актуальные вопросы родителей о дошкольном образовании ответит заведующий сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребенкина.

Начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Елена Белошеина и директор Областного центра реабилитации инвалидов Екатерина Джевелик осветят вопросы поддержки семей с детьми-инвалидами.

Организатор Второго областного форума "Семья", депутат Тюменской областной думы VI созыва Елена Кашкарова:

"Секция "Семья и государство" стала одной из самых востребованных среди семей, планирующих посетить форум. По многочисленным запросам будет организована лекция об актуальных вопросах дошкольного образования. Кроме того, специалист департамента соцразвития вновь расскажет о мерах социальной поддержки семей с детьми и ответит на вопросы слушателей, которых всегда много".

Областной форум "Семья" будет посвящен традициям и семейным ценностям. Для мам и пап предусмотрен цикл семинаров о дошкольном образовании, безопасности в соцсетях, межнациональных отношениях в школьной среде. Родители обсудят со специалистами, как достичь гармонии в отношениях родителей и детей, если родители разведены, как влияет школьная нагрузка на здоровье детей, рассмотрят поддержку семей с детьми-инвалидами и другие вопросы. Площадки начнут свою работу в 11 часов, и каждая из них интересна по-своему.

Напоминаем, что форум пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Технопарке (улица Республики, 142). Вход свободный.

Зарегистрироваться на мероприятие и узнать более подробную информацию о форуме "Семья" можно здесь.