На выставке "Тюмень – наш дом" продемонстрируют дорожную спецтехнику

Экскаваторы, погрузчики, мусоровоз, вакуумные пылесосы, илососы и каналопромывочные машины можно будет увидеть на специализированной выставке по развитию комфортной городской среды "Тюмень – наш дом", которая состоится в областном центре 12-13 мая в Выставочном зале.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выставке многие машины можно будет рассмотреть детально: сесть за руль, заглянуть под капот, оценить технические характеристики и неформально пообщаться со специалистами, которые знают эту технику как свои пять пальцев.

По словам организаторов, в выставке примут участие представители Курганского завода дорожных машин, которые презентуют вакуумные подметальные машины, универсальные машины, лаповые погрузчики и другие приспособления.

Тюменцы, посетившие выставку, смогут также ознакомиться с передовым опытом и новейшими технологиями в сфере ремонта и строительства дорог. К примеру, на выставке будет презентована работа мобильной дорожной лаборатории на основе панорамной фотосъемки. Данная разработка включает в себя систему мобильного сканирования асфальта и 3D-визуализацию дороги.



Познакомиться с программой мероприятия можно на сайте "Тюмень – наш дом".