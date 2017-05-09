На выставке "Тюмень – наш дом" продемонстрируют дорожную спецтехнику

Экскаваторы, погрузчики, мусоровоз, вакуумные пылесосы, илососы и каналопромывочные машины можно будет увидеть на специализированной выставке по развитию комфортной городской среды "Тюмень – наш дом", которая состоится в областном центре 12-13 мая в Выставочном зале.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выставке многие машины можно будет рассмотреть детально: сесть за руль, заглянуть под капот, оценить технические характеристики и неформально пообщаться со специалистами, которые знают эту технику как свои пять пальцев.
По словам организаторов, в выставке примут участие представители Курганского завода дорожных машин, которые презентуют вакуумные подметальные машины, универсальные машины, лаповые погрузчики и другие приспособления.
Тюменцы, посетившие выставку, смогут также ознакомиться с передовым опытом и новейшими технологиями в сфере ремонта и строительства дорог. К примеру, на выставке будет презентована работа мобильной дорожной лаборатории на основе панорамной фотосъемки. Данная разработка включает в себя систему мобильного сканирования асфальта и 3D-визуализацию дороги.
Познакомиться с программой мероприятия можно на сайте "Тюмень – наш дом".
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