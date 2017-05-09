В Тюмени пройдут гонки на внедорожниках

Пятый этап чемпионата ДОСААФ Тюменской области по трофи-рейдам "Понарошку трофи" пройдет в Тюмени 13 мая. В нем традиционно примут участие несколько десятков автомобилей.

Как рассказал организатор соревнований Вячеслав Ястребов, чемпионат начинался как мероприятие для любителей, поэтому и название соответствующее. Но сейчас оно стало привычным, поэтому менять его не планируют, хотя теперь чемпионат носит официальный характер.

Этапы гонок проходят ежемесячно. Участвовать могут все желающие, главное, чтобы автомобиль был полноприводным. Также идет градация по категориям: в первую попадают стандартные стоковые автомобили без каких-либо внедорожных переделок. Это может быть и "Шевроле-нива", и "Тойота-лендкрузер". Во второй уже разрешено ставить на автомобили грязевые колеса. В третью входят автомобили с лебедкой, но колеса не должны превышать 33 дюйма. В четвертой категории ограничений по инженерным наработкам нет вообще – можно ставить две лебедки, колеса в человеческий рост и так далее, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

По словам организаторов, самая многочисленная категория - третья: помимо заездов многие участники увлекаются рыбалкой, охотой и со временем ставят на машины лебедки и грязевые колеса.