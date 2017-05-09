В мае будет готов первый трейлер фильма "Тобол"

Первый официальный трейлер художественного фильма "Тобол" выйдет в мае 2017 года. Сама кинолента по плану выйдет на широкий экран в 2018 году, а затем на Первом канале пройдет расширенная версия в виде 8-серийного телефильма.

Как рассказал главный продюсер "Тобола" Олег Урушев, зимняя съемочная сессия фильма завершилась в Тобольске и его окрестностях на прошлой неделе. Съемочная группа уже перебралась в Москву и Санкт-Петербург, где весной будут отсняты столичные сцены. В Тобольск артисты вернутся в июне.

Работа над отснятым материалом уже начались, на их основе удалось смонтировать 10-минутный рабочий ролик. "Мы продемонстрировали его на Первом канале, эксперты были удивлены масштабностью происходящего", - отметил продюсер. По его словам, после праздников начнется создание первого трейлера, пишет "Вcлух.ру".

Напомним, фильм расскажет об истории освоения Сибири в петровские времена, о первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. В основе сюжетной линии лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои, хотя Маша Ремезова существовала в реальности, но о ней мало что известно. В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, война с кочевым племенем джунгар и др.

