Субсидии помогут молодым семьям Викуловского района улучшить жилищные условия

Молодые викуловчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на господдержку. Так, 12 молодых семей уже получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья по программе "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище".

Напомним, ранее такую поддержку получили 12 специалистов бюджетной сферы: учителя, аграрии, работники здравоохранения и культуры. Обе программы уже много лет позволяют молодым семьям построить или купить жилье на селе.

Для семей без детей размер выплаты может достигать 30% расчетной стоимости жилья, семьи с детьми могут рассчитывать на 35%. Финансирование программы рассчитано до 2020 года, пишет ИА "Тюменская линия".