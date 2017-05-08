Портал "Тюмень – наш дом" помогает горожанам в решении сезонных проблем

Около 190 обращений от тюменцев, поступивших на портал "Тюмень – наш дом" в апреле, были решены положительно. Большинство из них касалось уборки снега на улицах и во дворах, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В настоящее время зимние проблемы в городе решены, и на первый план вышли другие темы обращений. Тюменцы сообщают о несанкционированных надписях на зданиях и сооружениях, о необходимости ремонта дорожных знаков, а также о ненадлежащем содержании контейнерных площадок. На сегодняшний день в разделе "Текущее содержание дворовой территории" опубликовано более ста сообщений, из них 80% рассмотрено со статусом "Проблема решена".

Помимо постоянных рубрик, сейчас на портале открыта только одна сезонная категория "Подтопление проезжей части". Получено восемь сигналов о неисправном оборудовании детских площадок, из них 2 проблемы пользователи обнаружили в зонах отдыха: в районе ТЭЦ-2 (проведен ремонт качели) и на территории реконструируемого объекта – Гилёвской рощи (металлические элементы конструкции детского игрового комплекса закрыты пластиковыми заглушками).