В Тюменской области проживает 724 участника Великой Отечественной войны

На территории Тюменской области в настоящее время проживает 724 фронтовика, непосредственно принимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский.

По его словам, всего в регионе проживает более 300 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста, в том числе 14 тысяч 200 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших участников боев.

Андрей Руцинский отметил, что в 2017 году предусмотрены меры поддержки ветеранов как за счет федерального, так и за счет регионального бюджета. Участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей за счет областного бюджета установлена мера социальной поддержки в виде компенсации 50% от установленных тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. С учетом аналогичной федеральной компенсации — 50% от тарифа — льготники полностью освобождены от необходимости оплачивать ЖКУ.

Ежегодно к 9 Мая для ветеранов Великой Отечественной войны устанавливают единовременные денежные выплаты в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Ветераны имеют право на льготный проезд на внутриобластном транспорте. Пользуются правом на бесплатное медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение и оздоровление. Ежегодно организуется лечение 1 тыс. 600 ветеранов, только в центре "Красная гвоздика" каждый год поправляют здоровье 600 ветеранов, пишет "Вслyх.рy".