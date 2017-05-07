Тюменцы увидят в музее миниатюрные книги

Выставка "Книга на ладони" откроется 12 мая в тюменском музее "Дом Машарова". Экспозиция представляет собой собрание миниатюрных изданий, в числе которых собрания сочинений В. С. Высоцкого, А.С. Пушкина, В.И. Ленина, фотоальбомы "Времена года".

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, открытие выставки пройдет 12 мая в 16:00. Посетить ее можно будет до 4 июня по адресу ул. Ленина, 24. Тюменцы и гости города смогут увидеть около 100 предметов из коллекции "Редкая книга". Размеры самой маленькой и самой большой книги отличаются почти в 50 раз.

Первые миниатюрные издания появились в средние века и были разновидностью рукописных книг. Это были книги религиозного содержания, доступные лишь членам королевских семей и богатым людям. Их создание занимало месяцы или даже годы работы. В создании таких книг используются как старинные технологии, так и последние достижения. Способы печати также различны – от рукописных книг и станка Гуттенберга до самой современной цифровой печати. Встречаются переплеты из мраморной бумаги, змеиной кожи, дерева, серебра и т.д.

Отметим, выставка "Книга на ладони" является совместным проектом Тюменского музейно-просветительского объединения и Информационно-библиотечного центра ТюмГУ.