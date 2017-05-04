В Тюмени оркестровый концерт прошел под балконом фронтовой медсестры

В Тюмени с грядущим Днем Победы необычным способом поздравили ветерана Великой Отечественной войны, фронтовую медсестру Елену Ковязину.

Елена Дмитриевна не может выходить из квартиры, поэтому прямо под ее балконом во дворе дома для нее сыграли концерт с участием оркестра ГУ МЧС по Тюменской области и барабанщиков Тюменского президентского кадетского училища, рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Поздравить женщину собрались соседи, ветераны, ее друзья, бывшие сослуживцы из Госавтоинспекции и начальник регионального УМВД Юрий Алтынов, с которым они дружат несколько лет.

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области; пресс-служба ГИБДД по Тюменской области