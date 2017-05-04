Судебные приставы будут встречать вылетающих из Рощино тюменцев до конца праздников

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В аэропорту Тюмени судебные приставы регионального УФССП будут дежурить до 9 мая. Вылетающих тюменцев проверяют по банку данных исполнительных производств на долги, и если такие обнаруживаются, то с должниками начинают разъяснительные беседы.

"Основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Должнику в пункте пропуска через государственную границу РФ необходимо иметь при себе платежный документ о погашении долга. Это может быть платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности", — комментируют в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Несмотря на это, разбираться с погашением долгов в последний момент тюменцам не советуют. Ограничение на выезд за пределы России снимают специалисты Федеральной пограничной службы в Москве. Может оказаться, что информация в базе не успеет обновиться к вашему вылету.

Проверить, нет ли у вас задолженности, можно на сайте регионального управления ФССП.