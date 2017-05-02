16 тысяч кубометров мусора и 1,5 тысячи посадок: в Тюмени подвели итоги общегородского субботника

В Тюмени более 82 тысяч горожан вышли привести в порядок дворы, скверы и парки на минувших выходных.
За два дня в городе посадили 1400 деревьев и более 100 кустарников. С общей площади уборки в более чем 7 тысяч квадратных метров вывезли 16 255 кубометров мусора. В субботнике была задействована 191 единица техники — самосвалы, погрузчики, подметальная техника, мусоровозы.
Тюменцы помыли, покрасили и очистили от листовок множество дорожных знаков и фонарей. Также были отремонтированы и покрашены 5,5 тысяч урн и малых архитектурных форм и 58 тысяч погонных метров ограждений, под побелку попали 29 тысяч деревьев.
"Особое внимание уделялось наведению порядка в памятных местах. Ответственный участок был у Тюменьгортранса: 70 сотрудников этого предприятия белили деревья и красили скамейки на площади Памяти и Текутьевском бульваре. 100 сотрудников ТПАТП № 1 и № 2 работали в субботу и в воскресенье. Благодаря представителям транспортной службы теперь побелены все деревья, растущие вдоль улицы Пермякова от 30 лет Победы до Широтной, а также покрашены ограждения от 30 лет Победы до ТРЦ "Солнечный". Набережную Туры прибрали 19 сотрудников МБУ "Тюменьгормост". В субботу ими было собрано и вывезено 50 мешков с листвой и прошлогодней травой", — рассказывают в городской администрации.
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