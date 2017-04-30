Молодые тюменцы осваивают финансовую грамотность

Неделя финансовой грамотности завершилась в тюменских школах, колледжах и техникумах. Ученики и студенты познакомились с основными принципами финансово грамотного поведения, узнали о существующих рисках и защите своих прав, обсудили педагогами и представителями банковской системы варианты финансовых решений.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках программы школьники участвовали в викторинах, квестах, играх, решали экономические задачи, смотрели тематические кино. К подведению итогов учащиеся также подошли творчески. Например, в учебных кабинетах и фойе Ярковской школы установили стенды с результатами исследований школьников, посвященным домашней экономике, выгодам и скидкам, строительству и ремонту дома, коммунальным платежам. В Ишимском многопрофильном техникуме студенты решили поделиться знаниями: устроили конкурс на лучший буклет или листовку, сделанную своими руками. В самиздате нашли отражение темы кредитов, вкладов, налогов, семейной экономии, защиты своего кошелька и банковских карт.

