Ежегодный казачий фестиваль "Благовест" вновь возвращается в Тюмень

Местом проведения ежегодного XIX областного казачьего фестиваля "Благовест" в августе 2017 года снова станет Тюмень. В мероприятии примут участие более 2 тысяч артистов из Тюменской, Курганской, Свердловской и других областей, а также Казахстана.
Напомним, что в прошлом году фестиваль разово проходил в Тобольске, в связи с празднованием там дня памяти завоевателя Сибири и казачьего атамана Ермака.
Организатором областного казачьего фестиваля "Благовест" выступает федеральное агентство по делам национальностей России при поддержке правительства Тюменской области, пишет ИА "Тюмeнская линия".
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