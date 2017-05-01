Ежегодный казачий фестиваль "Благовест" вновь возвращается в Тюмень

09:24 01 мая 2017
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tumentoday.ru

Местом проведения ежегодного XIX областного казачьего фестиваля "Благовест" в августе 2017 года снова станет Тюмень. В мероприятии примут участие более 2 тысяч артистов из Тюменской, Курганской, Свердловской и других областей, а также Казахстана.

Напомним, что в прошлом году фестиваль разово проходил в Тобольске, в связи с празднованием там дня памяти завоевателя Сибири и казачьего атамана Ермака.

Организатором областного казачьего фестиваля "Благовест" выступает федеральное агентство по делам национальностей России при поддержке правительства Тюменской области, пишет ИА "Тюмeнская линия".

Теги: казачество , фестиваль
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