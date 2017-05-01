Ежегодный казачий фестиваль "Благовест" вновь возвращается в Тюмень

Местом проведения ежегодного XIX областного казачьего фестиваля "Благовест" в августе 2017 года снова станет Тюмень. В мероприятии примут участие более 2 тысяч артистов из Тюменской, Курганской, Свердловской и других областей, а также Казахстана.

Напомним, что в прошлом году фестиваль разово проходил в Тобольске, в связи с празднованием там дня памяти завоевателя Сибири и казачьего атамана Ермака.

Организатором областного казачьего фестиваля "Благовест" выступает федеральное агентство по делам национальностей России при поддержке правительства Тюменской области, пишет ИА "Тюмeнская линия".