Звездный экомобиль заехал на субботники в ТИУ, Матмасы и Преображенский

Участников общегородского субботника сегодня поддерживает группа местных артистов во главе с Анной Семенович.
Первой остановкой на пути экомобиля стал Тюменский индустриальный университет:
Далее звёздный экомобиль отправился на улицу Пражскую, 28. Творческие коллективы устроили зажигательный концерт прямо во дворе дома, дети получили мороженое, а Анна Семенович оставила автограф на дереве желаний.
Третьим пунктом назначения стал микрорайон Преображенский:
Следующие на очереди жители микрорайона "Ямальский-2".
Также артистов и подарки ждали:
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