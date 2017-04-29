Звездный экомобиль заехал на субботники в ТИУ, Матмасы и Преображенский

Участников общегородского субботника сегодня поддерживает группа местных артистов во главе с Анной Семенович.

Первой остановкой на пути экомобиля стал Тюменский индустриальный университет:

pp.userapi.com

pp.userapi.com

Далее звёздный экомобиль отправился на улицу Пражскую, 28. Творческие коллективы устроили зажигательный концерт прямо во дворе дома, дети получили мороженое, а Анна Семенович оставила автограф на дереве желаний.

pp.userapi.com

pp.userapi.com

pp.userapi.com

Третьим пунктом назначения стал микрорайон Преображенский:

Следующие на очереди жители микрорайона "Ямальский-2".

Также артистов и подарки ждали:

Прямо сейчас на детской площадке возле дома Зелинского 19 у нас проходит очень крутой праздник в честь общегородского субботника! Ждём Анну Семёнович! #экомобиль #позитивтелеком Публикация от «Позитив Телеком» (@pozitivtelecom) Апр 29 2017 в 1:01 PDT

#экомобиль Публикация от 💕🐼Yana🐼💕 (@bs._yanka) Апр 29 2017 в 12:04 PDT