Звездный экомобиль заехал на субботники в ТИУ, Матмасы и Преображенский

15:26 29 апреля 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Участников общегородского субботника сегодня поддерживает группа местных артистов во главе с Анной Семенович.

Первой остановкой на пути экомобиля стал Тюменский индустриальный университет:

pp.userapi.com

pp.userapi.com

Далее звёздный экомобиль отправился на улицу Пражскую, 28. Творческие коллективы устроили зажигательный концерт прямо во дворе дома, дети получили мороженое, а Анна Семенович оставила автограф на дереве желаний.

pp.userapi.com

pp.userapi.com

pp.userapi.com

Третьим пунктом назначения стал микрорайон Преображенский:

Следующие на очереди жители микрорайона "Ямальский-2".

Также артистов и подарки ждали:

Прямо сейчас на детской площадке возле дома Зелинского 19 у нас проходит очень крутой праздник в честь общегородского субботника! Ждём Анну Семёнович! #экомобиль #позитивтелеком

Публикация от «Позитив Телеком» (@pozitivtelecom)

#экомобиль

Публикация от 💕🐼Yana🐼💕 (@bs._yanka)

Все на городской субботник!) ждём экомобиль 🚎#экоигры72 #экомобиль #городскойсубботник #единыйсубботник

Публикация от Alina.isakovaaa (@alina_isakova)

Теги: субботник
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