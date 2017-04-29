Ветеринары советуют тюменцам защитить питомцев от насекомых

В Тюменской области начался сезон клещей и других насекомых, которые представляют опасность не только для людей, но и для животных. Поэтому ветеринары советуют позаботиться о защите питомцев, обрабатывая их шерсть специальными препаратами.

"Средства от насекомых для животных обеспечивают комплексную защиту. Попадая на холку в виде капель, действующее вещество начинает накапливаться в эпидермисе и сальных железах животного и оказывает, в зависимости от вида препарата, отпугивающее, парализующее или комплексное действие на паразита", - рассказал ветеринар Николай Сучков..

Капли на холку защищают животное от глистов, блох и лещей. Наносить препарат повторно нужно через 70-80 дней. Если довелось тщательно вымыть питомца, то нанесение придется повторить раньше.

"В моей практике не встречалось случаев, когда нанесение препарата раньше положенного негативно сказывалось на здоровье животного. Более того, нанесение капель можно сочетать с использованием других защитных средств, например, ошейников от блох, что особенно актуально, если оставляете животное на даче на все лето", – добавил ветеринар.

Николай Сучков также напоминает, что, помимо защиты от насекомых, необходимо позаботиться о прививках. Вакцинацию можно проводить через 10-14 дней после проведения дегельминтизации.