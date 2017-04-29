Инвесторы отреставрируют исторические здания Тобольска

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Инвесторы, арендующие исторические здания по улице Мира в Тобольске возьмут на себя обязанности по их реставрации, благодаря чему улица может стать пешеходной, рассказал агентству "Тюменская линия" глава города Владимир Мазур.

"Сделать пешеходный маршрут в Тобольске – моя давняя мечта. Несколько лет назад инвесторы были заинтересованы в том, чтобы взять памятники федерального значения для реставрации. Но тогда для этого не было юридического механизма. Сейчас, согласно договору, эти объекты можно брать и реставрировать" — отметил он.

По словам Владимира Мазура, на период проведения восстановительных работ для инвесторов устанавливается льготная арендная плата в размере 1 рубль за кв. м. площади объекта культурного наследия в год. После проведения работ по восстановлению объект переходит в собственность восстановителя.

Добавим, что в 2016 году Тобольск посетили более 300 тыс. туристов, из них более полутора тысяч - иностранцы.