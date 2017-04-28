Специалистов по работе с молодежью обучат SMM-технологиям в Тюмени

Семинар по продвижению мероприятий в социальных сетях для специалистов учреждений департамента по спорту и молодежной политике Тюмени состоится в коворкинге "Моя территория" 2 мая.

Потребность в умении пользоваться социальными сетями у специалистов объясняется большой популярностью проведения молодыми людьми своего досуга в интернете. В сети молодежь ищет новых друзей и близкие по интересам субкультуры, пытаясь обрести чувство принадлежности к той или иной группе. Поэтому в настоящее время привлечь молодых людей к социально полезной деятельности эффективнее всего получается через взаимодействие с ними при помощи виртуальных площадок, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

Известно, что в 2016 году Тюмень и Тюменская область заняла 7-е место в рейтинге по активности жителей региона в социальной сети "ВКонтакте". При этом выяснилось, что другие социальные сети у тюменцев такой популярностью не пользуются. Поэтому было решено посвятить семинар использованию ресурсов именно этой сети.

Организатор семинара — отдел молодежных инициатив муниципального центра внешкольной работы "Дзержинец".