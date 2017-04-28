Тюменцы смогут сдать вторсырье в двух выездных пунктах

16:47 28 апреля 2017
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ru.alternative-energy.com.ua
| Фото: ru.alternative-energy.com.ua

Выездной пункт приема вторсырья будет работать в Тюмени на парковке у гипермаркета "Райт" на перекрестке улиц Широтной и Пермякова в эту субботу, 29 апреля, с 11 до 12 часов.

Список принимаемого на переработку сырья не изменился: пластик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58 типов, АВС-пластик, макулатура, алюминий. Все сдаваемого сырье должно быть чистым и рассортированным по пакетам, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".  

13 мая автомобиль будет стоять на привычном месте по адресу улица Малыгина, 51 с 11 до 12 часов. Подробную информацию о работе выездного пункта и принимаемом в Тюмени сырье на переработку можно получить по телефону горячей линии экологического движения "Круговорот" — (3452) 920-700, по электронной почте krugovorot-eco@mail.ru и в группе "Раздельный сбор отходов в Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте".

Теги: мусор , экология
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